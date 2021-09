Impfen oder nicht impfen, das ist hier die Frage. Doch viele Bürger wollen sich diese Frage schlichtweg überhaupt nicht mehr stellen. Die Rede ist von den sogenannten "Ungeimpften", also jenen Menschen, die zwar eine Corona-Impfung schlichtweg ablehnen, sich selbst aber nicht unbedingt als "Impfgegner" sehen. Aber warum sträuben sich diese Menschen eigentlich so? Steckt hier "nur" die Angst vor dem Wirkstoff dahinter oder ganz andere Gründe, an die geimpfte Menschen gar nicht mal denken? Nach einem Leser-Aufruf auf Facebook hat ka-news.de die prägnantesten Gründe zusammengetragen - und damit das Karlsruher Gesundheitsamt konfrontiert.

Das Streitthema "Impfen" klingt auch nach über einem halben Jahr nicht ab. Doch im Gegensatz zu damals, als die Impfkampagne noch in den Kinderschuhen steckte, kann inzwischen jeder ein Impfangebot erhalten, der möchte.

Meinungen im Forum gehen auseinander

Der Punkt: Nachdem ein Großteil der Karlsruher das Angebot inzwischen angenommen hat, zeichnet sich mit zunehmender Impfquote immer mehr jene Gruppe ab, die auch in Zukunft kein Interesse an Biontech, Johnson & Johnson und Co. haben wird.

Was auffällt: In den Kommentarspalten vieler Corona-Artikel auf ka-news.de gehen die Meinungen der Leser über die Impfungen teilweise weit auseinander. Auch aus einer nicht repräsentativen Umfrage auf der ka-news.de Startseite ging hervor: 20,99 Prozent von 991 Personen wollen sich definitiv nicht impfen lassen. Aber warum ist dem eigentlich so?

Grund 1: Langfristige Schäden, Notzulassung

Die Antworten auf das "warum" wird der Redaktion schließlich durch eine Meinungs-Umfrage auf der ka-news.de-Facebookseite ersichtlich: Demzufolge sind die Gründe, weshalb sich die Ungeimpften vehement gegen die Impfung sträuben, nicht ausschließlich auf die Angst vor dem Wirkstoff an sich zurückzuführen. Viel mehr spielen hier Faktoren wie die Vorgaben der Politik, die nicht 100 prozentige Wirkung des Impfstoffes oder sogar Vorerkrankungen der Bürger eine Rolle.

So schreibt ka-news.de-Leser Rouven auf Facebook, dass ihn mögliche langfristige Schäden vor einer Impfung mehr zurückschrecken lassen, als ein schwerwiegender Krankheitsverlauf. "Die Gefahr von eventuellen (langfristigen) Schäden bewerte ich höher als die Gefahr einer intensivmedizinischen Behandlung", schreibt er.

Ein weitere Kommentatorin namens Anna Maria erklärt: "Ganz einfach, dieser Impfstoff hat nur eine Notzulassung und es gibt keinerlei Langzeit-Beobachtung. Wäre es ein Impfstoff aus Tot-Viren wie bisher - würde ich mich sofort impfen lassen. Mit den Einschränkungen kann man leben lernen, es gibt immer einen Ausweg."

Grund 2: Keine ausreichende Wirksamkeit

Doch nicht nur mögliche gesundheitliche Folgen scheinen für manche ein rotes Tuch zu sein. Auch die Wirksamkeit der Impfstoffe sorgt unter den ka-news.de-Lesern für Zweifel. So schreibt Max: "Wie ständig kommuniziert, ist der reine Nutzen der Impfung an erster Stelle der Selbstschutz. Dass die Impfkampagne zu Beginn allerdings klarmachen wollte, man schütze sich nicht nur vor einem schweren Verlauf, sondern auch generell vor einer Infektion, hat sich mit Ablauf der Zeit als Halbwahrheit herausgestellt - so bleibt lediglich der Faktor des Schutzes vor einem womöglich schweren Verlauf übrig."

Ein anderer User kommentiert indessen: "Eine Impfung sollte meiner Meinung nach auch nur dann erfolgen, wenn eine Erkrankung mit der zu beimpfenden Krankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit gravierende Folgen hätte. Hat sie im Fall von Corona bei Kindern und gesunden Erwachsenen aber nicht."

Grund 3: Politik und Lockerungen

Einen weiteren Punkt, den Max kritisiert, ist das "Druck machen von außen" durch die Politik: "Das Argument, 'man müsse die gefährdeten Schützen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten', wird entkräftet, da es faktisch keinen bedeutenden Anteil an vulnerablen Personen mehr gibt. Dadurch könnte man nun davon ausgehen, dass das Ende aller Grundrechtseinschränkungen bevorsteht - doch Fehlanzeige. Nun wird politischer Druck auf alle Bürger ausgeübt, ob jung, alt, gesund oder nicht", führt er in seinem Kommentar weiter aus.

Auch User Alex argumentiert, dass mit den Lockerungen und den ersten Beschränkungsaufhebungen eine Impfung obsolet geworden sei: "Warum jetzt noch impfen? Die ersten Länder heben alle Beschränkungen auf und da sind auch nicht 100 Prozent geimpft. Meine Schwägerin wurde in Italien im Hotel nicht einmal mehr nach einem Schnelltest gefragt."

Grund 4: Krankheiten

Zu guter Letzt fällt der Redaktion ein Punkt auf, der normalerweise als "Pro-Argument" bezüglich Corona-Impfung zum Einsatz kommt: Einer Vorerkrankung. Doch dieses Mal sind Vorerkrankungen gemeint, die eine Impfung zum Teil auch unmöglich machen. Einen dieser Fälle schildert uns ein Leser per E-Mail, der anonym bleiben möchte:

"Ich bin und bleibe ungeimpft, da die Gefahr von Thrombose zu hoch ist und ich in der Vergangenheit schon Gerinsel hatte. Da die Pharamindustrie sich auch aus der Haftung zieht, kann ich im Fall X nur erheblichen Schaden davon tragen oder gegebenenfalls sterben und meine Hinterbliebenen bleiben auf den Kosten sitzen."

Soweit die Gründe die Leser, aber was sagen diejenigen, die sich tagtäglich mit Studien, Corona-Fallzahlen und Co. auseinandersetzen müssen - das Gesundheitsamt?

Zu Grund 1: "Von einer Notzulassung kann man nicht sprechen"

An Corona erkranken oder womöglich langfristige Schäden durch eine Impfung davontragen? Für die meisten Ungeimpften stellt sich diese Frage gar nicht. Völlig unbegründet, wie das Gesundheitsamt klarstellt.

"Bei der ständigen Impfkommission (Stiko) wird sehr genau abgewogen, wer durch eine Impfung in welchem Maß profitiert. Dabei werden die bekannten Risiken eines Impfstoffes und seine Nebenwirkungen bewertet und im Gegenzug die Daten zu den Krankheitsrisiken betrachtet. Natürlich kann man hierzu persönlich eine andere Meinung haben, wird sich aber schwer tun, diese fachlich zu begründen."

Auch das Argument mit der Notzulassung möchte das Gesundheitsamt nicht unbeantwortet lassen:

"Von einer Notzulassung kann man bei den Impfstoffen nicht sprechen. Genauere Informationen erhält man auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Institutes. Generell gilt aber für alle anderen neuen Impfstoffe und therapeutischen Arzneimittel, dass zum Zeitpunkt der Zulassung nicht alle potenziellen oder sehr seltenen Nebenwirkungen erfasst sein können. Aus diesem Grund werden Impfstoffe wie andere neue Arzneimittel auch nach der Zulassung im Hinblick auf ihre Sicherheit überprüft."

Ein Bestandteil dieser "Nachbeobachtungen", auch "Surveillance" genannt , seien beispielsweise die Analyse der spontanen Meldungen von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen. "Bei den pandemischen Impfstoffen gegen COVID-19 werden noch weitere, auch aktive Sicherheitsstudien durchgeführt. Es gibt dabei bisher keine Signale, die auf gravierende Probleme hindeuten", so das Gesundheitsamt weiter.

Zu Grund 2: "Es gibt keine Impfung die zu 100 Prozent schützt"

Mehr Stück weit mehr nachvollziehen kann das Gesundheitsamt den Argumenten bei Grund Nummer 2: "Es ist richtig, dass aus individueller Sicht der Schutz vor einem schweren Verlauf das vorrangige Ziel der Impfung ist. Alle Studiendaten zeigen bisher, dass dies mit den COVID-19-Impfstoffen gelingt", heißt es in ihrer Stellungnahme. Das gelte auch bezüglich der Kinderimpfung.

Hinsichtlich der Wirksamkeit machen die Experten allerdings klar: "Es gibt keine Impfung, die vollständig vor einer Infektion schützt. Die Zirkulation von Viren kann jedoch auch entscheidend gebremst werden, wenn Impfungen mehr als 90 Prozent der Ansteckungen verhindern. Leider führt die jetzt zirkulierende Delta-Virusvariante zu mehr Infektionen auch bei Geimpften, als die primär vorherrschende Alpha-Variante."

Zu Grund 3: "Auch jüngere Menschen können schwere Verläufe haben"

Dem Argument, welches wohl weniger medizinischer, sondern viel mehr politischer Natur ist, kann das Amt folgendermaßen antworten: "Bei jüngeren Menschen gibt es schwere Verläufe viel seltener - aber es gibt sie auch. Wenn die Zahl der Infektionen in dieser Gruppe deutlich steigt, dann nehmen auch diese seltenen Fälle zu. Wir hoffen sehr, dass dies nicht erneut zu einer Überlastung der Krankenhäuser führen wird, aber diese Fälle müssten nicht sein, weil sie durch die Impfung vermeidbar wären."

Ob die Politik nun wirklich Druck ausübt oder nicht, dazu äußert sich das Gesundheitsamt allerdings nicht konkret.

Zu Grund 4: Anspruch auf Entschädigung

Den letzten Punkt auf unserer Liste nehmen die Bedenken jener Ungeimpften ein, die sich aufgrund einer Krankheit hat nicht impfen lassen können oder wollen. Hier kann das Gesundheitsamt lediglich darauf verweisen, dass selbst wenn wirklich etwas nach der Impfung passieren würde, der Betroffene seinen Anspruch auf Entschädigung geltend machen könne:

"Für alle gesundheitlichen Schäden, die im Zusammenhang mit COVID-19 Schutzimpfungen und auf Grundlage der Coronavirus-Impfverordnung seit 27. Dezember 2020 vorgenommen wurden, besteht bundeseinheitlich ein Anspruch auf Entschädigung. Denn dieser Anspruch unabhängig von den öffentlichen Empfehlungen der Landesbehörden."