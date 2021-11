Winterzeit ist Erkältungszeit. Aber auch die Zeit der Influenza, auch bekannt als "die Grippe", die zwischen der 40. Kalenderwoche (Anfang Oktober) und der 20. Kalenderwoche (Mitte Mai) ihre Hochzeit erlebt. Eigentlich. Denn durch die Corona-Hygienekonzepte war diese in der vergangenen Saison so gut wie gar nicht im Umlauf. Doch wie ist die Prognose für die diesjährige Grippesaison?

Anders als Corona wird bei der Influenza nicht in Inzidenzen gemessen, dennoch wird auch bei dieser Erkrankung häufig von Wellen gesprochen. Laut diversen Medienberichten zufolge soll diese für die Grippesaison 2021/2022 entsprechend heftig ausfallen.

So schreibt beispielsweise der mitteldeutsche Rundfunk (MDR), dass Simulationen gezeigt haben, dass die Menschen nach dem Ausfall im Jahr 2020/2021 wohl anfälliger für Grippeerreger in der kommenden Saison sein könnten. Allerdings wird mit den aktuellen Hygieneregeln eine Infizierung deutlich erschwert. Was bedeutet das also für die kommenden Monate?

Schwere der Grippewelle kann nie vorhergesagt werden

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) unterscheiden sich die Grippewellen sehr deutlich darin, "wie viele Menschen in einer Saison an Grippe erkranken, wie viele davon im Krankenhaus behandelt werden müssen oder sogar sterben. Besonders viele Menschen werden dann krank, wenn das Virus sich genetisch verändert hat und in der Vorsaison nicht schon ein großer Anteil der Bevölkerung mit dem Virus Kontakt hatte und damit gegen das Virus immun ist."

Die Schwere einer Grippewelle hängt also wesentlich von der Grundimmunität der Bevölkerung und den jeweils in den Vorjahren zirkulierten Subtypen ab. Das heißt aber auch, dass nie genau gesagt werden kann, welcher Influenzaerreger während der kommenden Saison dominieren wird. Dieses Problem eröffnet sich darum auch bei der jährlichen Grippeimpfung.

"Mal hat man mehr mal weniger Glück, ob man eben genau gegen diesen einen Erreger impft. Aber grundsätzlich gibt die Impfung einen Schutz von rund 60 bis 70 Prozent", sagt Ulrich Wagner vom Karlsruher Gesundheitsamt. Wegen dieser Unvorhersagbarkeit lasse sich auch erst im Nachhinein kommentieren, wie schwer eine Grippewelle tatsächlich gewesen sei. Kurzum: Ob eine Grippewelle mehr oder weniger schwer ausfällt ist im voraus kaum feststellbar. Das gilt auch im Kontext der Corona-Pandemie.

Grippewelle von Kontaktreduzierung und Corona-Maßnahmen abhängig

"Es ist nicht abzuschätzen, ob beziehungsweise wie sich die im Winter 2020/21 ausgefallene Grippewelle auf den Verlauf der kommenden Saison(s) auswirken wird. Es ist denkbar, dass die Bevölkerung in erhöhtem Maße und/oder ein erhöhter Anteil der Bevölkerung den dann zirkulierenden Influenzaviren gegenüber suszeptibel (anfällig) ist", heißt es auf der Seite des RKI.

Doch dazu müssten die Erreger mit den Personen erst einmal in Umlauf kommen und sich dann - trotz Corona-Maßnahmen - weiter verbreiten. Angesichts der sich verschärfenden Vorkehrungen zur Corona-Bekämpfung könnte das zwar schwierig, aber nicht unmöglich werden. Wie schlimm die kommende Grippesaison jedoch ausfallen wird, hängt von einem wichtigen Faktor ab: Ob und inwieweit die Corona-Maßnahmen weiter verschärft werden. Das sieht auch Ulrich Wagner vom Karlsruher Gesundheitsamt so.

"Mit dem Lockdown hatte die Influenza im letzten Jahr schwierige Voraussetzungen. Auch in dieser Saison wird es unter anderem wieder von den Kontaktbeschränkungen abhängen, ob wir dieses Jahr eine Grippewelle haben werden."