Sehnsüchtig wurde auf die Eröffnung des Durlacher Campingplatzes gewartet, doch Pustekuchen. Schon zwei Wochen nach der Eröffnung musste der Platz aufgrund der Pandemie wieder schließen. Nun wollen die Verantwortlichen alles auf eine mögliche Öffnung nach Corona vorbereiten. Doch noch warten an zahlreichen Ecken und Enden Baustellen auf ihre Fertigstellung.

Lange mussten Camping-Fans aus Karlsruhe auf die Eröffnung des neugestalteten Campingplatzes in Durlach warten. Drei Jahre war das Areal unweit des Turmbergbades geschlossen, bis knapp 1,4 Millionen Euro investiert wurden, um den Platz fit für die Zukunft zu machen. Im Oktober 2020 fand dann die lang ersehnte Eröffnung statt.

Trotz Corona: Keine Pause auf dem Campingplatz

Lang geöffnet blieb der Platz aber nicht, aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Tore schon nach zwei Wochen wieder geschlossen und sind es aktuell noch immer. Untätig war man in dieser Zeit aber nicht: Am Mittwochvormittag wurde der letzte Container des neuen provisorischen Empfangs- und Sanitärgebäudes direkt neben den bestehenden Provisorien eingehoben und angeschlossen.

"In viel Eigenarbeit haben die Mitarbeiter des Campingplatzes hier einiges bewegt", sagt Bäderchef Oliver Sternagel bei einem Pressegespräch vor Ort. Beispielsweise seien über den Winter 18 Überseecontainer an Grünschnitt entstanden.

Es steht noch viel auf der Agenda

Ob Bäume fällen, Erdarbeiten oder Fundamente gießen, der größte Teil der Arbeit sei von den Mitarbeiten bewältigt worden. Abgesehen von dem neuen provisorischen Empfangsgebäude - welches nun zwei Jahre lang die Camper in Durlach begrüßen soll - sind seit der Eröffnung im Oktober vergangenen Jahres ein neuer Parkplatz vor dem Eingang und ein neuer Kinderspielplatz entstanden.

Auch neu: Ein Weg, der direkt vom Campingplatz zum frisch sanierten Turmbergbad führt. "So haben die Camper einen kurzen Weg ins Bad und es entsteht eine Win-Win-Situation für den Platz und das Bad", so Sternagel.

Bereit für die Camper?

Und doch: Blickt man über den Campingplatz, wirkt alles noch etwas unfertig. Und tatsächlich: Trotz der umfangreichen Arbeiten sind die Baumaßnahmen aktuell noch nicht abgeschlossen, zudem gebe es laut Sternagel noch eine ganze Reihe an Projekten, die in näherer Zukunft starten sollen - so sollen in näherer Zukunft neue Garagen für Rasenmäher und Mülltonnen entstehen und auch ein neuer Grillplatz ist in Planung.

Zusätzlich sollen künftig in Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sechs neue "Tiny Häuser" auf dem Gelände ein Heimat finden. Diese sollen dann bis zu acht Wochen pro Semester an Studenten vermietet werden, welche noch keine Wohnung in Karlsruhe gefunden haben, sagt Oliver Sternagel. Ein erstes Musterhaus soll ab Pfingsten beginnend noch in diesem Sommer errichtet werden.

Doch ist Karlsruhes einziger Campingplatz bei so vielen laufenden Arbeiten tatsächlich bereit, wieder seine Tore zu öffnen, sobald Corona es erlaubt? "Sobald wir wieder Gäste empfangen dürfen, sollten die geplanten Arbeiten die Camper nicht allzu sehr einschränken oder stören", erklärt Sternagel.

Wann aber wieder Gäste empfangen werden können, steht aktuell in den Sternen. "Ab Montag, 1. März, dürfen wir Monteure beherbergen, wann wieder richtige Urlauber kommen dürfen, müssen wir abwarten", erklärt der Bäderchef, versichert aber: "Wenn es soweit ist, sind wir auf jeden Fall bereit."