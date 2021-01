vor 52 Minuten Stuttgart Südafrika Variante in Baden-Württemberg angekommen: Land will Mutationen künftig selbst untersuchen

Das Land Baden-Württemberg untersucht Coronavirus-Proben künftig selbst auf mögliche Mutationen. Die gezielte Diagnostik der aufgetretenen Virusmutanten sei ab sofort auch im Landesgesundheitsamt möglich, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums des Landes am Mittwoch in Stuttgart mit. Untersucht werden sollen vor allem die in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B.1.351, auch: 501Y.V2) aufgetretenen Virusvarianten. Der Grund: Am Dienstag ist ein Fall bekannt geworden, der sich mit der Sudafrika Variante infiziert hat.