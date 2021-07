vor 1 Stunde Stuttgart "Unsolidarisch und unverantwortlich": Landesregierung prüft härteres Vorgehen gegen Impfschwänzer

Die Landesregierung will ein härteres Vorgehen gegen so genannte Impfschwänzer prüfen - also gegen Menschen, die einen vereinbarten Corona-Impftermin nicht wahrnehmen und auch nicht absagen. "Das ist unsolidarisch und unverantwortlich gegenüber denen, die geimpft werden wolle"», sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.