vor 5 Stunden Stuttgart Weitere Öffnungen geplant: So will Baden-Württemberg mit Schnelltests aus dem Lockdown

Alle suchen den Weg aus dem Dilemma: Der Corona-Lockdown kann nicht ewig so weitergehen, aber die Infektionszahlen steigen wieder. Was also tun? Regierungschef Kretschmann will nun doch mutiger lockern - mit Hilfe von massenhaften Schnelltests. Die Opposition begrüßt zwar Kretschmanns Vorhaben grundsätzlich, vermisst aber eine weitergehende Öffnungsstrategie.