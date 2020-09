vor 3 Stunden Stuttgart Rund zehn Millionen Euro: Auszahlung von Corona-Soforthilfe für Breitenkultur beginnt

Wegen der Corona-Pandemie in Not geratene Vereine der Breitenkultur erhalten in den kommenden Tagen rund zehn Millionen Euro Soforthilfe vom Land. Neun Millionen davon seien bereits bewilligt, teilte das Kunstministerium am Samstag mit.