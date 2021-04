Seit Samstag gilt das neue Infektionsschutzgesetz in der Bundesrepublik und mit der aktuellen Corona-Verordnung gehen auch Änderungen für Baden-Württemberg einher. Für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe bedeutet das konkret: Die nächtliche Ausgangsbeschränkung gilt nun ab 22 Uhr (bislang: 21 Uhr) und endet um 5 Uhr. Außerdem ist im Einzelhandel wieder Click&Meet möglich, aber nur bis zu einer 7-Tage-Inzidenz von 150.

Laut einer Mitteilung des Karlsruher Landratsamts ist diese Grenze im Landkreis Karlsruhe wieder erreicht: Am Samstag lag die 7-Tage-Inzidenz am dritten Tag in Folge über 150. Das Gesundheitsamt hat deshalb bekanntgemacht, dass für den Einzelhandel im Landkreis ab Montag nur noch Click&Collect erlaubt ist. In der Stadt Karlsruhe liegt die 7-Tage-Inzidenz unter dieser Grenze, weshalb im Stadtgebiet Click&Meet möglich bleibt.