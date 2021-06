vor 57 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Aufhebung der Impf-Priorisierung: Rennen die Karlsruher ab Montag die Impfzentren ein?

Am 7. Juni ist es soweit - die Impf-Priorisierung wird aufgehoben. Das heißt: Jeder, der möchte, darf sich nun impfen lassen. Was in Baden-Württemberg zunächst nur in den Arztpraxen möglich war, wird jetzt auch in den Impfzentren Realität. Kein leichtes Unterfangen, angesichts des fehlenden Impfstoffs. Ein Anlass dazu, vielleicht Vorkehrungen gegen den eventuellen großen Ansturm zu treffen? ka-news.de hat bei der Stadt Karlsruhe nachgefragt.