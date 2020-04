vor 2 Stunden Karlsruhe "Auch wer eine Maske trägt, muss Abstand halten" - OB Frank Mentrup appelliert an Bürger

Karlsruhes OB Frank Mentrup zieht ein positives Fazit, nachdem die Einkaufsläden zum Großteil wieder geöffnet haben. "Es ist schön, dass das Leben in unsere Innenstadt langsam und in vorsichtigen Schritten zurückkehrt", so das 55-Jährige Stadtoberhaupt. Gleichzeitig appelliert er an die Bürger, sich an die ab Montag geltende Maskenpflicht zu halten.