vor 2 Stunden Schrittweise Wiederöffnung: Auch Eisenmann fordert Lockerungen für Gastrobranche ab Mai

Die stark angeschlagenen Kneipen, Restaurants und Hotels in Baden-Württemberg sollten nach Ansicht von Susanne Eisenmann bereits in zwei Wochen Schritt für Schritt wieder öffnen dürfen. Das Land sollte die Voraussetzungen für eine stufenweise Öffnung von Gastronomiebetrieben ab dem 4. Mai schaffen - immer abhängig von einer fortgesetzt positiven Entwicklung in Sachen Corona", schlägt Eisenmann in einem Brief an Tourismusminister Guido Wolf und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut vor.