Auch am Muttertag: Corona-Beschränkungen in Pflegeheimen gelten mindestens bis Sonntag

In Baden-Württemberg sollen nach und nach die Betretungsverbote in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen aufgehoben werden. Demnach könnten frühestens ab Montag, 11. Mai schrittweise wieder Besuche zugelassen werden. Bis dahin bleiben Familienbesuche jedoch weiterhin untersagt und gelten auch am Muttertag. Seit Anfang April gibt es im Südwesten ein generelles Besuchsverbot in diesen Einrichtungen.

Sobald das Land in einer neuen Fassung der Corona-Verordnung die Lockerungen des Besuchsverbotes umgesetzt hat, müssen die Heime den Besuch steuern. So soll verhindert werden, "dass das aggressive Coronavirus durch Besucher in die Einrichtungen getragen wird und sich dort verbreitet", gibt der Landkreis in einer Pressemeldung bekannt.

Aus diesem Grund werde es in den Heimen voraussichtlich unterschiedliche Vorgehensweisen und Zeitpläne geben, um so den verschiedenen Situationen und Rahmenbedingungen vor Ort Rechnung zu tragen. In den letzten Wochen sei es gelungen, einen Ausbruch der Infektion in nahezu allen der rund 100 Altenwohn- und Pflegeheime in Stadt und Landkreis zu verhindern.