vor 2 Stunden Karlsruhe Astrazeneca in Karlsruhe, Bruchsal und Sulzfeld: Diese Personengruppen sind jetzt impfberechtigt

Zusätzlich zu den bisher Impfberechtigten der ersten Priorität können in Baden-Württemberg nun weitere Menschen geimpft werden, die bislang zur zweiten Priorität gehörten. Das gab das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt. Das ist möglich, da jetzt auch der Impfstoff AstraZeneca zur Verfügung steht, der für die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen zugelassen ist. Die Terminvergabe ist bereits seit Dienstag, 10 Uhr in den KIZ von Heidelsheim und Sulzfeld angelaufen. Für die ersten zwölf Betriebstage sind in Heidelsheim bereits nahezu alle buchbaren Termine vergeben und in Sulzfeld die Hälfte. Neue Termine werden regelmäßig eingestellt. Für Karlsruhe können noch am Samstag Termine gebucht werden.