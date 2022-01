Um die Pandemie nachhaltig in den Griff zu bekommen, ist die Impfpflicht die beste Lösung. Dieser Ansicht ist Michael Geißler, medizinischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums in Karlsruhe. Der Klinik-Chef macht sich auf der wöchentlichen Pressekonferenz des Klinikums erneut stark für eine allgemeine Impfpflicht uns erklärt, warum die Impfregeln für den Impfstoff von Johnson&Johnson geändert wurden.

Während in Deutschland noch über eine mögliche Corona-Impfpflicht diskutiert wird, hat Österreich Nägel mit Köpfen gemacht. Im Nachbarland soll ab März eine Impfpflicht gegen das Corona-Virus gelten. Ein entsprechendes Gesetz wurde vom österreichischen Parlament verabschiedet.

Geißler wiederholt Forderung

Eine ähnliche Regelung wünscht sich der medizinische Geschäftsführer des Städtischen Klinikums, Michael Geißler, auch für Deutschland. Seiner Ansicht nach sei eine allgemeine Impfpflicht die beste Lösung, um die Pandemie zu beenden. Schon in der Vergangenheit hatte sich der Klinik-Chef für eine Impfpflicht starkgemacht.

"Ich habe den Eindruck, dass wir mit Appellen jetzt nicht mehr weiterkommen und das eine Impfpflicht das richtige Instrument ist, um die Pandemie nachhaltig in den Griff zu bekommen", so Geißler auf der Pressekonferenz des städtischen Klinikums am Freitag.

Seiner Ansicht nach sei die Impfquote in Deutschland weiterhin "viel zu gering" und auch eine Impfpflicht nur für bestimmte Berufsgruppen wie Krankenhaus- oder Pflegepersonal würde nicht so gut helfen wie eine allgemeine Impfpflicht. Auch wenn aktuell 28 Prozent der Intensivfälle vollständig geimpft seien. Der Rest sei laut Geißler ohne Impfschutz.

"Kein Impfstoff wirkt zu 100 Prozent"

"Dass auch vollständig geimpfte Personen auf der Intensivstation landen hat nichts damit zu tun, dass die Impfstoffe nicht wirken, sondern damit, dass es mit einer höheren Impfquote auch zu mehr Impfdurchbrüchen kommt. Kein Impfstoff wirkt zu 100 Prozent", erklärt Geißler. Dies sei ein einfacher mathematischer und statistischer Effekt.

Je nach Virus-Variante würde der Schutz zwischen 50 und 80 Prozent liegen. Vor schweren Verläufen sei man weiterhin zu über 90 Prozent geschützt. "Dies wird von Querdenkern missverstanden und dann behauptet die Impfstoffe würden nicht wirken. Das ist einfach Quatsch", so Geißler deutlich.

Auch die neuen Regeln für den Impfstoff von Johnson&Johnson seien laut Geißler kein Indikator dafür, dass der Impfstoff von schlechter Qualität ist. "Die neuen Regeln sind eine logische Folge aufgrund von Omikron. Bei Omikron ist der Virus am Spike-Protein verändert und deswegen wird eine höhere Anzahl an neutralisierenden Antikörpern im Blut benötigt um die Viren abfangen zu können."

Darum wurden die Regeln für Johnson&Johnson geändert

Dementsprechend wichtig sei der Booster, um die benötigte hohe Anzahl an Antikörpern produzieren zu können. "Jemand der im Sommer mit Johnson&Johnson geimpft wurde, hat heute nicht mehr ausreichend Antikörper. Deshalb wurden die Regeln für diesen Impfstoff geändert. Für die mRNA-Impfstoffe gehe ich davon aus, dass ein vollständiger Impfschutz erst nach drei Impfungen vom Robert-Koch-Institut angesehen wird."

Dieser Vorgang sei völlig normal und auch bei anderen Impfungen so üblich. "Zum Beispiel benötigt man bei einer Impfung gegen Hepatitis B auch drei Impfungen um ausreichend Antikörper zu haben."

Geißler meint außerdem, dass eine Impfpflicht für Krankenhauspersonal aktuell eher für Probleme statt für Entspannung sorgen würde. "Jede Pflegekraft die geht, würde nur ganz schwer kompensiert werden können und falls es so weit kommen würde, müssten wir auch über Bettenschließungen nachdenken", sagt Geißler.

Bisher keine Kündigungen beim Klinik-Personal

Auch wenn es aufgrund der Regelung noch nicht zu Kündigungen gekommen sei. "Im Moment hat es noch keine Konsequenzen gegeben und wir haben innerhalb unseres Personals einen hohen Impfschutz von 94 Prozent erreichen können. Außerdem gibt es noch Mitarbeiter die aktuell noch im Impfprozess sind", erklärt Sandra Lehnert, stellvertretende Pflegedirektorin am Klinikum.

Beim Klinikum gehe man außerdem davon aus, dass sich eine "nennenswerte Anzahl an Mitarbeitern" impfen lassen, sobald der Totimpfstoff von Novovax zur Verfügung stehe. "Ich denke, dass wir so unsere Impfquote noch einmal deutlich erhöhen können", meint Geißler abschließend.