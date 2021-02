vor 4 Stunden Karlsruhe Nach Schulöffnungen: Apotheken unterstützen Corona-Schnelltests in Karlsruher Schulen

Die neue Schulwoche startete an der Karlsruher Albschule mit dem Angebot für Lehrkräfte, sich auf eine Infektion mit dem SARS-COV-2-Virus testen zu lassen. Nach Angaben der Stadt Karlsruhe nahmen dies am ersten Testtag bereits rund 70 Lehrkräfte wahr. Beschäftigte an Schulen und in den Kindertageseinrichtungen können sich maximal zweimal pro Woche mit einem Antigen-Schnelltests auf eine mögliche Infektion testen lassen. Das Schul- und Sportamt soll hierfür bald eine Liste mit Karlsruher Arztpraxen erhalten, die eine Abnahme von Schnelltests für Beschäftigte an Schulen anbieten.