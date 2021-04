vor 15 Stunden Rastatt Eilantrag abgeschmettert: Anti-Corona-Demo in Rastatt bleibt verboten

Gegner der Corona-Politik dürfen auch weiterhin am Samstag nicht in Rastatt demonstrieren. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe lehnte einen Eilantrag gegen das Protestverbot am Freitagabend ab und folgte damit der Begründung des Landratsamtes.