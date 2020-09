vor 14 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Aktuelle Corona-Zahlen: 162 Personen im Landkreis Karlsruhe infiziert

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Südwesten ist bis Mittwoch (Stand: 16 Uhr) auf 47.876 gestiegen. Das sind 293 mehr als am Vortag, berichtete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart. In der Region Karlsruhe sind es 162 Fälle (Stand: 23. September, 0 Uhr), 75 davon im Stadtkreis.