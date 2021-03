vor 2 Stunden Karlsruhe Bundesimpfverordnung Baden-Württemberg: Diese Personen sind ab jetzt impfberechtigt

In einer Pressemitteilung gibt die Stadt Karlsruhe bekannt, dass diese Woche die letzten Zweitimpfungen in Pflegeeinrichtungen durchgeführt werden. Auch der Impfstoff von Astrazeneca wird ab sofort für Impfwillige über 64 Jahren eingesetzt. Des Weiteren gelten ab dieser Woche alle Personen ab 70 Jahren und alle Menschen ab 65 nach Paragraph drei der Bundesimpfverordnung als impfberechtigt. Neue Termine sollen, so die Stadt, voraussichtlich am heutigen Mittwoch und am Samstag ins Buchungssystem eingepflegt werden.