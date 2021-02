vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Änderung der Corona-Verordnung: Das gilt ab Montag!

Nach dem Bund-und Länder-Treffen folgten am 13. Februar die Abänderungen in der Corona Verordnung, die ab Montag, den 15. Februar gültig werden. Welche das sind, hat die baden-württembergische Landesregierung in einer Pressemitteilung nochmal zusammengefasst. Die abgeänderte Verordnung gilt zunächst bis zum 7. März.