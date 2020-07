vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher missachten zunehmend die Corona-Regeln: "Wir dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben"

Urlaub am Strand, Grillfest mit Freunden oder ab an den See - der Sommer ist in vollem Gange. Doch die Menschen werden zunehmend unvorsichtig, halten den Abstand oder die Mundschutzpflicht nicht ein, Gastronomen verzichten auf die Erfassung der Kundendaten. Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup appelliert: "Wir die in Teilen wiedergewonnene Normalität nicht aufs Spiel setzen!"