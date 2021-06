vor 21 Minuten Karlsruhe Ab Montag: Corona-Lockerungen in Karlsruhe - Alle Regeln für Stadt- und Landkreis im Überblick

Ab dem heutigen Montag (28. Juli) gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Mit ihr kommen weitere Lockerungen und eine neue vierte Inzidenzstufe. Unter dem Wert von zehn treten die meisten Lockerungen in Kraft. Der Stadt- und Landkreis Karlsruhe haben diese Marke an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten. Damit gelten nun folgende Lockerungen und Regteln.