Ab Freitag: Impfstoff von AstraZeneca wird in Karlsruher Impfzentren verwendet

Mit Stand 2. März sind in den Karlsruher Impfzentren sowie über Mobile Impfteams (MIT) 48.038 Impfdosen verabreicht worden. 27.856 im Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ), 3.735 im Kreisimpfzentrum Schwarzwaldhalle (KIZ) sowie 16.447 über die MIT. Ab Freitag, 5. März, ist der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca neben BionTech/Pfizer und Moderna im Einsatz. Er soll vorrangig an Wochenenden verimpft werden.

"Erst letzten Freitag hat das Land Baden-Württemberg weitere Personengruppen für AstraZeneca zugelassen. Derzeit sind alle Termine bis Mitte März ausgebucht. Termine können entweder telefonisch (116117) oder online über die Hotline des Landes gebucht werden. Derzeit ist für Impfberechtigte von 18 bis unter 65 Jahren ausschließlich ein AstraZeneca-Termin möglich", erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Missverständnisse vermeiden

Um Missverständnisse zu vermeiden, erhalten alle Personen, die für BionTech einen Impftermin erhalten haben, seit Kurzem auch eine E-Mail, in der nochmals auf die Alterszuordnung zum jeweiligen Impfstoff hingewiesen wird. "Die Verantwortlichen in den Impfzentren bitten darum, Termine zu stornieren, sollte die Person keine Impfberechtigung für diesen Impfstoff haben. Weil die tatsächliche Impfberechtigung erst im Impfzentrum überprüft werden kann, können Personen mit falsch gebuchten Terminen nicht berücksichtigt werden", so die Stadt weiter.

Die Impfreihenfolge und der dem Alter entsprechende Impfstoff müssen aufgrund der Vorgaben von Bund und Land eingehalten werden. Geplant ist derzeit, dass am Mittwoch und Samstag wieder neue Termine ins Buchungssystem eingepflegt werden. Aktuell verimpfen die ZIZ, KIZ und MIT wöchentlich rund 8.800 Dosen in Karlsruhe - davon 5.500 Dosen BioNTech sowie ab dem kommenden Wochenende 3.300 Dosen AstraZeneca