#stayhome Graben-Neudorf heißt eine Instagram-Seite von drei Freunden. Sie haben in Corona-Zeiten einen regelmäßigen Live-Stream aus der eigenen Wohnung gestartet, um ihren Mitbürgern das Zuhausbleiben zu versüßen. Die Gäste sind prominent, so war auch schon Bürgermeister Christian Eheim im Livestream zu Gast.

Die meisten Menschen sitzen in Zeiten des Corona-Virus mehr oder weniger in den eigenen vier Wänden fest. Um der Langeweile ein wenig entfliehen zu können und sich auch über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, haben die Brüder Fabian und Alexander Schwarz und Nathalie Rösch vor knapp zwei Wochen die Instagramseite "stayhome_grabenneudorf" ins Leben gerufen. Über 600 Menschen folgen dem Kanal inzwischen.

Bürgermeister im Interview

Die Auswahl an Gästen, die mithilfe von Splitscreen hinzugefügt werden, ist bunt: Zugeschaltet werden lokale Politiker aber auch Schlagersänger.

"Es war ein sehr ausführliches Gespräch. Natürlich kamen wir am Thema Corona-Virus nicht vorbei - aber es gab auch Fragen rund um die Verwaltung oder kommenden Veranstaltung", so Fabian Schwarz über das Interview mit Ortsbürgermeister Christian Eheim. "Wir wollen mit den Leuten aus unserem Ort persönlich in Kontakt treten."

"Wir kündigen unseren Gast oder unsere Gäste immer zeitnah an und unsere Follower haben dann die Möglichkeit ihre Fragen an uns zu schicken, die wir dann an die jeweilige Person stellen", so Schwarz i Gespräch mit ka-news.de.

"Wir wollen in dieser schwierigen Zeit informieren, aber auch unterhalten", so Nathalie Rösch. Die Menschen haben auch die Möglichkeit während der Liveschalte Fragen in den Chat zu schreiben.

Ballermann-Spezial am Wochenende

Beantwortet haben diese auch schon zwei Schlagersänger die regelmäßig Auftritte auf Mallorca haben: "Killer-Michel" und Nancy Frank. Hilfreich bei der Kontaktaufnahme war Fabians Bruder Alex, dessen Studium in Palma, der Hauptstadt der spanischen Insel Mallorca aktuell aufgrund der Pandemie pausiert.

Das Format scheint anzukommen: Es kommen täglich viele neue Follower auf dem Kanal dazu. "Wenn uns das zu Beginn jemand gesagt hätte, dass uns nach wenigen Tagen mehrere hundert Leute folgen hätte ich das niemals geglaubt", sagt Nathalie Rösch.

In Zukunft sind noch mehrere Sachen von den Dreien aus Graben-Neudorf geplant. "Wir wollen Vereine einladen, die ja gerade auch keine einfache Situation haben", so Rösch. So soll das Programm abends um 21 live auf Instagram bunt bleiben.