vor 4 Stunden Karlsruhe Wochenend-Fazit: Corona-Verstöße am Wochenende aufgrund teilweiser Unsicherheit oder Unkenntnis

Die Unsicherheit in Zeiten von Corona-Einschränkungen und beinahe täglich neuen Verhaltensregeln machte sich auch am vergangenen Wochenende in Karlsruhe bemerkbar. Der Besuch von Freunden, ein anstehender Umzug oder die Nutzung von Werkstätten waren häufige Fragen am Bürgertelefon der Stadt.