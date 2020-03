vor 1 Stunde Karlsruhe Weil er keine 1,5 Meter Abstand hielt: Zwei Männer gehen in Straßenbahn aufeinander los

Da ein 25-Jähriger am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Straßenbahnlinie 5 in Richtung Rheinhafen offenbar den aufgrund des Corona-Virus aktuell geltenden Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten wollte, gingen er und ein 35 Jahre alter Mann aufeinander los.