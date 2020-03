Aufgrund der beschleunigten Ausbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg sind die Karlsruher Messen Inventa und RendezVino nun abgesagt worden. Das gibt der Veranstalter, die Messe Karlsruhe, in einer Pressemeldung bekannt.

Geplant waren die beiden Messen für Freitag, 13., bis Sonntag, 15. März, in den Hallen der Messe Karlsruhe. Noch am Freitag erklärte das Landratsamt auf ka-news.de-Nachfrage, die Messen stattfinden lassen zu wollen. Der Grund: Da es sich um eine regionale Veranstaltung handele, sei die Corona-Gefahr grundsätzlich niedriger als bei internationalen Messe-Events.

"Doch angesichts der weiteren, beschleunigten Verbreitung des Coronavirus in Deutschland und speziell in Baden-Württemberg, empfiehlt das Gesundheitsamt der Stadt und des Landkreises Karlsruhe nun dringend von einer Durchführung des Messeduos abzusehen", heißt es in der Meldung.

"Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten müssen an erster Stelle stehen"

Das zuständige Ordnungsamt habe daraufhin am heutigen Montag die Absage der Inventa und der RendezVino angeordnet. "Das ist bitter für alle unsere Aussteller, Partner und uns selbst, die bereits für die Messevorbereitung Erhebliches geleistet haben", sagt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe.

"Die Anweisung des Ordnungsamtes Rheinstetten setzen wir unverzüglich um. Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten müssen an erster Stelle stehen."

Mit dieser Entscheidung folgen das Gesundheitsamt und die Messe Karlsruhe der Empfehlung des Gesundheitsministers von Baden-Württemberg, Manne Lucha.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte sich am vergangenen Sonntag, 8. März, dafür ausgesprochen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen.