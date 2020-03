Aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie stellen die beiden bekannten Karlsruher Freizeitbahnen - die Turmberg- und die Schlossgartenbahn - ihren Betrieb bis auf Weiteres ein.

Die nächsten Fahrten der Turmbergbahn in Durlach hätten regulär am Samstag stattgefunden. Auch die Schlossgartenbahn wird nach aktuellem Stand auch nach dem 10. April - bis dahin befindet sich die beliebte Freizeitbahn noch in der alljährlichen Winterpause - vorerst weiter in ihrem Lokschuppen verbleiben und keine Fahrten durchführen.