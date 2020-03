Die ViDia Kliniken, ein Zusammenschluss aus den St. Vincentius-Kliniken Karlsruhe und dem Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe-Rüppurr, reagieren auf die aktuelle dynamische Entwicklung und erlassen ein grundsätzliches Besuchsverbot für alle Standorte der Kliniken.

"Diese Maßnahme dient ausschließlich dem Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter", erklärte Vorstand Karl-Jürgen Lehmann am Sonntag in einer Presseinformation. Ausnahmen werden nur in dringenden Einzelfällen und in Absprache mit dem betreuenden Personal auf den entsprechenden Stationen gewährt.

Außerdem habe der Vorstand der ViDia Kliniken alle Veranstaltungen für die Öffentlichkeit in und von den Kliniken bis auf Weiteres abgesagt. Davon betroffen seien auch Fortbildungen der ViDia Kliniken für Fachkreise wie Ärzte-Fortbildungen.