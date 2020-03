vor 44 Minuten Karlsruhe Vertagt wegen Corona: Umfahrung Hagsfeld kommt erneut nicht in den Gemeinderat

Das Corona-Virus macht auch vor der am kommenden Dienstag, 24. März, anstehenden Sitzung des Karlsruher Gemeinderates nicht Halt. Um die Versammlung so kurz wie möglich zu halten, wurden diskussionsreiche Themen am heutigen Donnerstag abgesagt - unter anderem auch erneut die Entscheidung über die Südumfahrung Hagsfeld.