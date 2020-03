Veranstaltungen werden abgesagt, Händeschütteln wird mitunter zur Farce: Die Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und die Ausbreitung der Krankheit voranzutreiben, ist groß. Nach derzeitigem Stand finden am Wochenende des 13. bis 15. März die Messen Inventa und RendezVino in Karlsruhe dennoch statt. Welche Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen?

"Die Messe Karlsruhe steht in intensivem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Eine Veränderung der Lage kann aber jederzeit von den Ämtern bekanntgegeben werden", informieren die Veranstalter auf ihrer Website. Zum Schutz der Besucher werden allerdings Präventionsmaßnahmen umgesetzt.

"Beispielsweise wurden zusätzliche Hand-Desinfektionsstationen eingerichtet sowie die Reinigungsintervalle für Kontaktflächen wie Türklinken, Handläufe und Schalter erhöht", so die Messe weiter. Der Sanitätsdienst sei auf der Messe bereits beim Aufbau vor Ort und im Umgang mit Verdachtsfällen geschult. Ebenso wurden eigene Meldesystematiken erarbeitet.

Besucher können zu eigener Sicherheit beitragen

Auch die Besucher können zu ihrer eigenen Sicherheit beitragen: Verhaltensregeln zur Prävention von Infektionen werden sowohl vor Ort, als auch in Internet kommuniziert. Hinweisschilder an den Eingängen weisen Besucher darauf hin, nicht auf die Messe zu gehen, wenn sie in den letzten 14 Tagen aus einem Corona-Risikogebiet eingereist sind.

Sorge vor einer möglichen Ansteckungsgefahr auf den Messen haben die Veranstalter allerdings nicht: Da es sich um eine regionale Veranstaltung handele, sei die Corona-Gefahr grundsätzlich niedriger als bei internationalen Messe-Events, heißt es vonseiten des Landratsamtes am Freitag dazu.

Aktualisierung, 9. März

Aufgrund der beschleunigten Ausbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg sind die Karlsruher Messen Inventa und RendezVino nun abgesagt worden. Das gibt der Veranstalter, die Messe Karlsruhe, in einer Pressemeldung bekannt.

