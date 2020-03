vor 22 Minuten Lena Kube Melissa Betsch Karlsruhe Stadt informiert: Erste Corona-Fälle bekannt, die sich in Karlsruhe infiziert haben

Seit Freitag gibt es in Karlsruhe erste Fälle, bei denen sich Personen in Karlsruhe und nicht in einem Risikogebiet mit dem Corona-Virus infiziert haben. Die Stadt ergreift weitere Maßnahmen zum Schutz sogenannter Risikogruppen. Eine städtische Ausgangssperre soll aber die allerletzte Maßnahme bleiben.