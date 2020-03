Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup zieht ein Fazit der vergangenen Woche. Er sieht die Kliniken für die Zukunft gut gerüstet und lobt die Nachbarschaftshilfe mit Frankreich. Zudem hebt das Stadtoberhaupt die zahlreichen Initiativen der Bürger wie die Balkonkonzerte oder den Gabenzaun hervor.

Seit über einer Woche gelten die Einschränkungen aufgrund der Corona-Virus-Pandemie - viele Menschen bekommen das zu spüren. OB Frank Mentrup lobt die Karlsruher Bürger: "Die Menschen haben sich bereits am vergangenen Wochenende gut darauf eingestellt", sagt der 55-Jährige.

"Kliniken sind gerüstet"

In der Zeit der Krise sehr viel zu tun haben die Kliniken und Pflegeeinrichtungen. "Man stellt sich darauf ein, dass die Zahl der behandlungsbedürftigen Patienten in den Kliniken zunimmt. Dafür sind die Kliniken ausgerüstet", so Mentrup.

Schwierigkeiten mache nach wie vor an ausreichend Schutzkleidung und Masken vor allem für die Pflegeeinrichtungen zu kommen, in denen es zunehmend positiv getestete Personen gibt. "Das ist noch ein gewisses Problem", sagt Frank Mentrup. Es sollen nicht alle Menschen eine Maske aufhaben. "Hier geht es um das konkrete Überleben von vor allem älteren Mitbürgern und das Ansteckungsrisiko des Personals", so der OB.

Mehrere 100.000 Schutzmasken für die Region auf dem Weg

Doch in diesem Fall scheint Hilfe in Sicht - und zwar aus dem Nachbarland Frankreich. "Es gibt einen sehr aktiven Freundeskreis in der Region Nancy. Über diesen Kontakt können wir mehrere 100.000 Schutzmasken für die Region bekommen", sagt Mentrup.

Auch die Bürgerdienste sollen nach und nach wieder ihren Betrieb aufnehmen. "Ab Montag und Dienstag können wir alle Service wieder aufnehmen. Allerdings empfiehlt sich eine vorherige telefonische Absprache und eine Klärung der Notwendigkeit", so das Stadtoberhaupt.

75 Prozent weniger Fahrgäste im ÖPNV

Auswirkungen durch die Corona-Krise habe auch der ÖPNV zu spüren bekommen. "Wir haben einen Wegbruch von 75 Prozent der Fahrgäste, darauf müssen wir uns betriebswirtschaftlich einstellen. Alle Bahnen fahren in Doppeltraktionen, damit wir ausreichend Platz zur Verfügung stellen können", sagt Frank Mentrup.

Positiv hebt der OB vor allem die vielen Initiativen der Bürger wie die Balkonkonzerte, den Gabenzaun oder die Tafel hervor. "Ein wunderbares Signal", so Mentrup. Über allem stehe aber der Appell: "Halten Sie weiter den Abstand und die Hygieneregeln ein."

"Hängt von unserem eigenen Verhalten ab"

"All die vielen Maßnahmen führen dazu, dass sich die Infektionsquote verlangsamt und wir Herr der Sache werden. Es hängt aber auch alles weiter von unserem eigenen Verhalten ab", sagt der OB. "Wir wollen das soziale System und auch unsere Kulturlandschaft erhalten."