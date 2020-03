vor 7 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Simone Noä bangt um ihren Blumenladen: "Bis zu Muttertag will ich wieder geöffnet haben!"

Viele Selbstständige in Karlsruhe kämpfen wegen des Corona-Virus aktuell um ihre Existenz. So geht es auch Simone Noä, Inhaberin des Blumenladens Reichert in der Oststadt. Sie hofft, dass sie bis zum Muttertag am 10. Mai ihr Geschäft wieder öffnen kann. Mit ka-news.de hat sie über ihre aktuelle Situation gesprochen.