Das öffentliche Leben in Baden-Württemberg läuft wegen des Coronavirus nur noch auf Sparflamme. Zeigt das eine Wirkung bei der Ausbreitung des Virus?

Über die aktuelle Coronalage in Baden-Württemberg informiert heute die grün-schwarze Landesregierung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Sozialminister Manne Lucha (beide Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) geben zunächst öffentliche Statements und beantworten dann Fragen von Journalisten. Die Pressekonferenz wird über einen Livestream übertragen.

Bleiben Einschränkungen bestehen?

Eine zentrale Frage dürfte dabei sein, ob die Einschränkungen des öffentlichen Lebens mittlerweile Wirkung bei der Verbreitung des Coronavirus zeigen. Seit dem 23. März gilt, dass nur noch zwei Menschen draußen zusammen unterwegs sein dürfen.

Ausnahmen gibt es nur für Familien. Es ist aber nicht verboten, die Wohnung zu verlassen - etwa für Arztbesuche, zum Einkaufen, um anderen zu helfen, um frische Luft zu schnappen oder um alleine Sport zu treiben. Auch der Weg zur Arbeit bleibt erlaubt. Die Schulen und Kitas in Baden-Württemberg sind schon seit zwei Wochen geschlossen.

Am Mittwoch will in Karlsruhe auch Oberbürgermeister Frank Mentrup über die aktuelle Lage in der Fächerstadt informieren.