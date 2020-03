Oberbürgermeister Frank Mentrup zeigt sich von der Solidarität der Karlsruher Bevölkerung in den Zeiten der Corona-Krise "tief beeindruckt". Die Menschen hätten verstanden, dass auf persönliche Kontakte verzichtet werden muss, um andere - vor allem hilfsbedürftige Personen - und sich selbst vor dem Virus zu schützen.

"Für mich ist es motivierend zu sehen, wie stattdessen mit sehr viel Kreativität und Engagement ganz neue Formen des Miteinanders entstehen oder intensiv mit Leben erfüllt werden - etwa Nachbarschaftshilfe, Online-Musikevents oder Nähaktionen", sagt der Rathaus-Chef mit Blick auf die zurückliegende Woche in einer Pressemeldung.

"Wir wollen und werden nach Corona das attraktive und vielfältige Karlsruhe sein, das wir alle kennen und schätzen"

Er bedanke sich bei allen, die mit ihren Ideen dazu beitragen, "dass das Menschliche in unserer Stadt trotz aller notwendigen persönlichen Einschränkungen lebendig bleibt". Zugleich wolle er jeden Bürger ermutigen, die Online-Angebote der lokalen Einzelhändler, die Services der Gastronomiebetriebe und die Aktionen der Kulturschaffenden zu unterstützen.

"Denn wir wollen und werden nach Corona das attraktive und vielfältige Karlsruhe sein, das wir alle kennen und schätzen", so Mentrup. Dazu brauche es die Geschäfte, die Lokale, die Bühnen und die Künstler - sie alle bräuchten jetzt die Solidarität de Karlsruher Bevölkerung.

Mentrup dankt allen Bürgern für ihren Einsatz

"Ich sage schon jetzt 'Danke!' - allen Mitarbeitern im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelbranche oder der städtischen Grundversorgung - von den Bürgerdiensten bis zum (Ab-)Wasser. Was sie in diesen fordernden Zeiten leisten, verdient unser aller Hochachtung", sagt das Stadtoberhaupt. "Wie unsere Stadtgesellschaft in der Corona-Krise zusammenrückt, wie sich das 'Wir' neu erfindet, beeindruckt mich in diesen Tagen zutiefst."

Er appelliert an die Bürger, sich auch in den kommenden Tagen und Wochen umsichtig zu verhalten sowie aufeinander zu achten. "Und bewahren Sie sich das notwendige Quantum Optimismus. Gemeinsam wollen und werden wir auch diese Herausforderungen meistern!", so Frank Mentrup abschließend.