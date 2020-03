vor 1 Stunde Corina Bohner Karlsruhe OB Mentrup: "Das Problem ist nicht, wenn einzelne Personen draußen unterwegs sind"

Der Karlsruher Oberbürgermeister appelliert in einem Video am Freitagabend an die Karlsruher Bevölkerung, sich an die neuen und alten Verhaltensregeln der Landesregierung zu halten, um "einen Rest an öffentlichem Leben im Straßenraum zu ermöglichen". Das Problem sei nicht, wenn einzelne Menschen draußen unterwegs seien - sondern wenn sich Gruppen bilden.