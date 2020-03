Die Stadt Karlsruhe sammelt künftig alle aktuellen Informationen rund um das Corona-Virus auf einer neuen Webseite. Diese soll am Freitag, 13. März, online gehen. Unterdessen wurde der erste Infizierte aus der Fächerstadt bereits am Mittwoch gesund aus dem Städtischen Klinikum entlassen.

"Für alle Fragen zum Corona-Virus wird am Freitag ein neues multimediales Online-Portal von Stadt und Landkreis Karlsruhe an den Start gehen", so die Stadtverwaltung in einer entsprechenden Pressemeldung.

Unter www.karlsruhe.de/corona sollen Bürger ab Freitag folgende Inhalte finden:

Auskunft zu Verhalten im Alltag oder Krankheitsfall

Hygienehinweise

Auskunft zu Risikogebieten

weiterführende Links zu Gesundheitsamt, Kultusministerium, Auswärtigem Amt oder Robert-Koch-Institut mit gesicherten Informationen

aktuelle Interviews mit Oberbürgermeister Frank Mentrup und Landrat Christoph Schnaudigel

Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)

Die bislang unter dieser Adresse erreichbare städtische Webseite wird durch die Freischaltung des neuen Portals abgelöst.

Infizierter aus Krankenhaus entlassen

Der erste Infizierte des Corona-Virus in Karlsruhe, der am 28. Februar bekannt wurde, ist am Mittwoch aus dem städtischen Klinikum entlassen worden. Er hat bereits die Rückreise nach Nürnberg angetreten, wie das Städtische Klinikum bekannt gab.