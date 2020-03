Viele Läden und Schulen sind geschlossen, im öffentlichen Raum ist Abstandhalten das oberste Gebot: All das regelt die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Zum Sonntag, 29. März, tritt eine geänderte Verfassung in Kraft. Welche Vorschriften kommen hinzu?

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, greift das Land stark in die Freiheit der Bürger ein: Wer an diesem Wochenende mit Freunden im Grünen ein Picknick aufschlägt oder sich anderen Personen in der Bahn auf mehr als 1,5 Meter nähert, kann bestraft werden. Festgesetzt ist dies in der Corona-Verordnung der Landesregierung. Nun wurden die Regelungen ein weiteres Mal überarbeitet und konkretisiert.

Einige Berufe sind in dieser Krisenzeit besonders wichtig. Dazu gehören unter anderem Verkäufer in Supermärken, Krankenpflegekräfte oder auch Polizei und Feuerwehr. Damit sie ihrem Beruf weiter nachgehen können, werden ihre Kinder trotz der geschlossenen Schulen betreut. Neu dabei ist: Die Notbetreuung ist auch in der Zeit der Osterferien gewährleistet.

Daran knüpft die zweite Änderung an. Denn die Verordnung definiert all die Bereiche, die für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen notwendig sind. Dazu zählen nun auch Dienste der Wohnungslosenhilfe sowie Sucht- und Drogenberatungsstellen. Das bedeutet: Ihr Betrieb wird trotz der aktuellen Lage aufrechterhalten.

Zutrittskontrollen sind ab nun verpflichtend

Grundsätzlich gilt derzeit: Trotz der Pandemie wird das Postwesen weiterhin aufrecht erhalten. Dennoch hat die Landesregierung festgelegt, dass einige Paket- und Poststellen schließen müssen. Es betrifft die, die an andere Geschäfte angegliedert sind und durch anderweitige Verkäufe den größten Teil des Umsatzes erzielen.

Für alle Betriebe und Einrichtungen, die weiterhin geöffnet haben dürfen, wurden die Vorschriften weiter verschärft: Damit der Mindestabstand eingehalten wird, muss ab nun der Zutritt kontrolliert werden. Warteschlangen sollten generell vermieden werden. "Davon ausgenommen sind Tätigkeiten, bei denen eine enge Körpernähe nicht zu vermeiden ist", schreibt das Land Baden-Württemberg. Dies gelte insbesondere für physiotherapeutische oder pflegerische Tätigkeiten.