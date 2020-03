Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup appelliert erneut an die Vernunft der Bürger, die Landesverordnung und alle damit einhergehenden Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus einzuhalten. "Nehmen Sie das ernst. Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen von uns an, ob wir das Coronavirus in den Griff bekommen", so das Stadtoberhaupt in einer Pressemeldung.

"Halten Sie den Kontakt zu Ihrer Familie und Ihren Freunden, bleiben Sie verbunden - per Telefon, Messenger-Dienst und anderen Medien. Aber nehmen Sie die Anordnungen des Landes ernst und reduzieren Sie den direkten Kontakt zu anderen Mitmenschen auf das maximal Erlaubte und weniger."

"Jedem muss klar sein: Es geht nicht egoistisch um mich, es geht um uns"

Erneut appelliert der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup an die Bürger, die Verhaltensmaßnahmen der Landesregierung strikt zu befolgen. "Nehmen Sie das ernst. Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen von uns an, ob wir das Coronavirus in den Griff bekommen", sagt er.

Gerade auch diejenigen, die sich immer noch unbedarft verhielten, da sie glaubten, nicht zu einer Risikogruppe zu gehören, müssten ihr Verhalten ändern. "Jedem muss klar sein: Es geht nicht egoistisch um mich, es geht um uns - um die Freundin, die Mutter, den Opa, die ich nicht anstecken möchte", so der Rathaus-Chef am Samstagabend in einer Pressemeldung der Stadt Karlsruhe.

Große Mehrheit halte sich an die Einschränkungen

Nach dem sonnigen Freitag erleichtere das regnerische Wetter am Samstag vielen die Entscheidung, zuhause zu bleiben. Davon abgesehen habe er aber dennoch den Eindruck, dass sich die große Mehrheit der Karlsruher an die Einschränkungen halte. Mentrup lobe zudem die zahlreichen Hilfsaktionen, die aus der Bürgerschaft heraus organisiert werden.

"Das ist für mich gelebte Solidarität, die vielen hilft, die sich jetzt besonders schützen müssen", so der Oberbürgermeister. Er danke allen, die "in vorderster Linie durch ihre Arbeit unser Gemeinwesen am Laufen halten." "Wir allen ziehen den Hut vor den vielen Beschäftigten zum Beispiel in den Krankenhäusern, den Arztpraxen, den Supermärkten oder Bäckereien, die dort anpacken, wo ihre Arbeit so dringend gebraucht wird", so der Oberbürgermeister.