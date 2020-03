vor 14 Stunden Stuttgart Nach Kontakt mit positiv gestester Person: Gesundheitsminister Lucha in Quarantäne

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha befindet sich in Quarantäne. Er habe am Wochenende erfahren, dass eine Person aus seinem persönlichen Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Montag.

Lucha habe sich daraufhin unmittelbar in häusliche Quarantäne begeben. Er sei symptomfrei und gehe seinen Dienstgeschäften vollumfänglich von zu Hause aus nach.