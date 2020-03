Das Klinikum Karlsruhe setzt zum 16. März ein Besuchsverbot in Kraft. Ziel der Maßnahme ist es, dazu beizutragen, das Ansteckungsrisiko sowohl für Patienten, Besucher und Mitarbeiter einzudämmen.

Mit dieser Entscheidung folgt das Klinikum Karlsruhe den ViDia-Kliniken, einem Zusammenschluss aus dem Diakonissenkrankenhaus und den Vincentius-Kliniken, die bereits am vergangenen Sonntag über die Maßnahme informiert hatten. Das Verbot gilt ab Montag, den 16. März, auf unbestimmte Zeit. Das gibt das Städtische Klinikum in einer Meldung an die Presse bekannt.

Allerdings soll es Sonderfälle geben. "So weit medizinische, soziale oder palliativmedizinische Gründe eine Ausnahme notwendig machen, können nach vorheriger telefonischer Absprache im Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden", sagt Markus Heming, kaufmännischer Geschäftsführer des Klinikums Karlsruhe.

Eingänge ab sofort geschlossen

An allen Eingängen des Klinikums weisen Schilder auf das Besuchsverbot hin. Parallel dazu baue man Strukturen auf, damit Angehörige mit den Behandlungsteams Kontakt aufnehmen können. Das Verbot umfasse laut Angaben des Klinikums auch die Kinderklinik. Allerdings könne ein Elternteil unabhängig vom Alter des Kindes als Begleitperson aufgenommen werden.