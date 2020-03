vor 4 Stunden Lena Kube Karlsruhe Mit Trompeten und Geigen musizierten Karlsruher gegen die Corona-Einsamkeit

Gemeinsam Musizieren gegen die soziale Isolation: Am Sonntagabend erklang im ganzen Land Beethovens "Ode an die Freude" aus Fenstern, von Balkonen und Terrassen. Auch in Karlsruhe waren zahlreiche Musiker und Musikbegeisterte mit dabei. Von Klarinetten über Geigen bis hin zu Gesang - Eindrücke aus der Fächerstadt.