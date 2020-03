vor 11 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Mit "Ode an die Freude" gegen den Corona-Blues: Karlsruher rufen alle Bürger zu Balkon-Konzert auf

Die Italiener haben es vorgemacht - nun wollen die Karlsruher nachziehen: Am morgigen Sonntagabend um 21 Uhr sind alle Bürger der Fächerstadt dazu aufgerufen, auf ihren Balkonen und an offenen Fenstern die Europahymne "Ode an die Freude" zu singen und zu spielen. Damit soll ein gemeinsames Zeichen im Kampf gegen das Corona-Virus gesetzt werden.