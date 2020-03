Seit Beginn der Corona-Krise gilt der Grundsatz: Soziale Kontakte so gut wie möglich meiden und vor allen Dingen: zu Hause bleiben! Das kann aber auf Dauer ganz schön eintönig werden. Um sich diese Zeit so angenehm wie möglich gestalten und sie im besten Fall noch sinnvoll nutzen zu können, hat ka-news.de zehn Tipps zusammengestellt.

Viele kennen das: Wie oft schiebt man Dinge vor sich her, die man eigentlich schon längst erledigt haben wollte und entschuldigt sich dabei immer wieder mit dem Satz: "Ich habe einfach keine Zeit".

In Zeiten des Corona-Virus, wo Zuhausebleiben wichtiger denn je ist, fallen diese Ausreden flach. Warum also die Zeit in den eigenen vier Wänden nicht sinnvoll nutzen? ka-news.de hat hierfür passende Tipps parat.

1. Den Garten oder Balkon aus dem Winterschlaf holen

Der Frühling hat nun offiziell begonnen und auch das Wetter lädt dieser Tage immer öfter dazu ein, seine Zeit im Freien zu verbringen. Wer das Glück hat, einen Garten oder Balkon zu besitzen, kann dies auch in Zeiten des Corona-Virus tun. Dann ist jetzt die beste Gelegenheit, den grünen Daumen auszupacken und Garten, Balkon oder auch nur die welke Topfpflanze auf dem Fensterbrett aus dem Winterschlaf zu holen.

2. Die Wohnung einem Frühjahrsputz unterziehen

Die Staubflusen in der Ecke liegen schon etwas länger, die Fenster haben auch schon einmal bessere Tage gesehen und die Kommode gehört eigentlich auch ganz dringend mal abgewischt? Dann ist jetzt die beste Gelegenheit dazu, den Putzlappen zu schwingen!

3. Den Kleiderschrank ausmisten

Der Kleiderschrank platz aus allen Nähten? Ausmisten hilft! Die Klamotten kann man dann entweder verschenken oder für einen guten Zweck spenden.

4. Fit halten

Bewegung an der frischen Luft ist trotz allem sehr wichtig. Spazieren gehen in einem umliegenden Wald, Fahrrad fahren oder Sport im Freien sind jetzt gute Alternativen, bei denen man den empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen gut einhalten kann. Aber auch für zu Hause gibt es tausende Trainingspläne, -videos und -anleitungen im Netz. Einfach lossporteln - das Immunsystem freut sich!

5. Verwandte und Freunde anrufen

Ausreden waren gestern: Auch wenn der persönliche Kontakt aufgrund der aktuellen Situation dringlichst vermieden werden sollte, gibt es - dank sozialer Netzwerke, Smartphones und Videotelefonie - genug Wege, mit alten Freunde oder der Familie in Kontakt zu treten, die man ja eigentlich schon längst mal wieder hatte anrufen wollen.

6. Sich selbst etwas Gutes tun

"Self-Care" ist ein wichtiges Thema, welches im Alltag leider immer wieder in Vergessenheit gerät. Um sich Zeit für sich und seinen Körper zu nehmen, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen. Ein entspannendes Bad, eine wohltuende Gesichtsmaske oder mal wieder richtig lecker kochen - Selbstliebe kann so einfach sein!

7. Ein gutes Buch lesen

Das Buch, das man zu Weihnachten oder Geburtstag geschenkt bekommen hat, liegt immer noch unberührt im Regal? Bevor es noch mehr Staub ansetzt, ist jetzt der Moment gekommen, es sich damit auf der Couch gemütlich zu machen und eine Runde zu schmökern.

8. Familienzeit verbringen

Spiele spielen, gemeinsam kochen oder einen Film anschauen - solange man das nur mit Personen macht, die auch im gleichen Haushalt leben, sind das tolle Möglichkeiten, um sich die Zeit zu vertreiben.

9. Einem Nachbarn Hilfe anbieten

Nicht nur die Liebe zu sich selbst, sondern auch gegenüber anderen ist - gerade in diesen Zeiten - besonders wichtig. Biete hilfsbedürftigen Nachbarn, Verwandten oder auch Fremden über einen Aushang Ihre Hilfe an, die nicht mehr alleine für sich sorgen können. Einkaufen oder mit dem Hund spazieren gehen sind da oft schon eine große Hilfe.

10. Einfach mal nichts tun

Wer immer etwas tut, muss ab und zu auch einfach mal abschalten. Die Füße hochlegen, entspannen und die Gedanken bewusst auf etwas Positives lenken - denn davon kann man besonders in Zeiten der Corona-Krise nie genug haben.