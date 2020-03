vor 33 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Land verkündet: Auch Frisöre bleiben ab heute wegen Corona geschlossen

Ab dem heutigen Samstag treten in Baden-Württemberg weitere Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus in Kraft. Neben den von Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag angekündigten Schritten müssen nun aber auch zusätzlich alle Frisörsalons im Land geschlossen bleiben.