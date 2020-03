Ab kommenden Dienstag bleiben Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Die Maßnahme soll der Eindämmung des Corona-Virus dienen. Für Kinder, deren Eltern in in systemrelevanten Berufen wie Polizei, Feuerwehr, Medizin oder Infrastruktur tätig sind, gibt es eine Notfallbetreuung. Abschlussprüfungen werden bis nach Ostern verschoben - das betrifft auch die Abiturprüfung.

Die Notfallbetreuung umfasst jüngere Kinder der Klassenstufen 1 bis 6 sowie den entsprechenden Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in der Stadt Karlsruhe. Sie können nach dem 17. März weiterhin betreut werden, wenn beide Elternteile in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind. Dazu zählen:

Polizei

Feuerwehr

Rettungsdienste

Gesundheitsversorgung: medizinisches und pflegerisches Personal

Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten, Lebensmittelproduktion und Einzelhandel

öffentliche Infrastruktur: Telekommunikation, Müllabfuhr sowie Energie- und Wasserversorgung

"Unser Ziel muss sein, die öffentliche Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten", so Kultusministerin Susanne Eisenmann. Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit und wird von der jeweiligen Schule organisiert. Für Schüler, die in Ganztagsklassen unterrichtet werden oder einen Schülerhort besuchen, wird die Notfallbetreuung ebenfalls ganztägig angeboten.

Kinder müssen per Formular angemeldet werden

In Karlsruhe können Eltern ihr Kind mit einem entsprechenden Formular anmelden. Das Formular muss direkt bei den Schulen eingereicht werden, dies ist auch mit einer am Bildschirm ausfüllbaren Word-Datei per E-Mail an die bekannte Schuladresse möglich. Für die Organisation bittet das Sport- und Schulamt Karlsruhe um folgendes:

Betroffene Eltern sollen sich so früh wie möglich per Mail mit der Schule in Verbindung setzen und ihren Bedarf anmelden.

Bitte mitteilen, ob das Kind in einer Ganztagsklasse ist oder einen Schülerhort besucht.

Die Eltern sollten auch nachweisen, dass sie in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten.

Das Notfallformular gibt es unter folgendem Direktlink als Download und als Mailvorlage: https://corona.karlsruhe.de/aktuell/notfallbetreuung-formular-verfuegbar

Prüfungen vor 19. April werden verschoben

Am kommenden Montag findet der letzte Unterrichtstag bis zum Ende der Osterferien am 19. April statt. Der Montag soll den Lehrkräften dazu dienen, den Schülern in geeigneter Form Vorbereitungsinhalte, Lernpakete, Aufgaben oder Lernpläne zusammenstellen und übermitteln zu können. Offen war bislang, wie mit Prüfungen umgegangen werden soll.

Am Samstag teilte das Kultusministerium in einem Schreiben an die Schulleiter mit, dass alle Prüfungen verschoben werden. "Dies gilt für die bislang auf 2. April terminierten Deutschprüfungen an den Beruflichen Gymnasien und an den Berufsoberschulen ebenso wie für einzelne Prüfungen des fachpraktischen Abiturs."

Zum neuen Zeitplan für diese verschobenen Prüfungen sollen die Schulen in der kommenden Woche weitere Informationen erhalten. Alle ab dem 21. April terminierten Abschlussprüfungen sollen planmäßig stattfinden.