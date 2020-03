vor 3 Stunden Karlsruhe Karlsruhe nimmt Corona-Ambulanz in der Oststadt in Betrieb

In der Karlsruher Oststadt ist seit Donnerstag, 26. März, eine zentrale Corona-Ambulanz in Betrieb. Wer den Verdacht hat, an Covid-19 erkrankt zu sein, kann sich dort an sieben Tagen die Woche untersuchen und behandeln lassen - allerdings nur mit Termin.