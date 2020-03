03.03.2020 15:15 Karlsruhe Gute Handhygiene hilft gegen die Verbreitung von Corona - 5 Tipps zum richtigen Händewaschen

"Gründlich Hände waschen!" - was Eltern ihren Kindern schon früh versuchen beizubringen, ist einer der häufigsten und wirksamsten Tipps, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen. Denn: An den Händen finden sich besonders viele Erreger - so auch der neuartige Coronavirus. ka-news.de zeigt daher in einer Video-Anleitung: Von der Seife bis zum Abtrocknen - so geht Händewaschen richtig.