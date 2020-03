Die französische Grenze ist von Karlsruhe aus nicht weit. Reisende ohne dringenden Grund dürfen allerdings nicht mehr ohne Weiteres das Land verlassen. Berufspendlern ist der Weg in das Nachbarland nach wie vor gestattet, doch nur an bestimmten Grenzstellen ist ein Übertritt möglich - für Sie hat die Bundespolizei ein Formular erstellt.

Wollen Berufspendler die Grenze überqueren, sollten sie geeignete Unterlagen wie einen Arbeitsvertrag oder eine Grenzgängerkarte mit sich führen. Dies gilt für alle Personen unabhängig der jeweiligen Staatsangehörigkeit. Die Bundespolizei stellt hierfür folgendes Pendlerformular zur Verfügung:

Neben Berufspendlern dürfen auch Personen mit dringendem Grund die EU-Binnengrenze von Deutschland nach Frankreich überqueren. Dringende Gründe sind beispielsweise ärztliche Behandlungen oder familiäre Todesfälle, informiert das Bundesinnenministerium auf seiner Website.

Doch wer entscheidet, wer die Grenze letztendlich passieren darf? "Welche grenzüberschreitende Privatreise als zwingend anzusehen ist, liegt im Ermessen der Beamten vor Ort", schreibt das Bundesinnenministerium weiter.

Seit Freitag, 20. März, ist eine Reise ins Nachbarland Frankreich nur noch an bestimmten Grenzübergangsstellen möglich. Am nächsten an Karlsruhe gelegen sind die Kontrollpunkte bei Iffezheim und auf der B9 bei Bienwald. Weitere Stellen finden sich unter anderem in Kehl an der Europa- und Eisenbahnbrücke.