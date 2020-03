vor 1 Stunde Karlsruhe Fahrplan in der Corona-Krise: Stadt- und Straßenbahnen fahren seltener

Soziale Kontakte vermeiden, das öffentliche Leben zurückfahren: Das ist die oberste Devise in diesen Tagen. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, wird der Bahnverkehr in Karlsruhe weiter ausgedünnt. Darüber hinaus setzt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft längere Bahnen ein, damit Fahrgäste den empfohlenen Mindestabstand einhalten können. Wie fahren die Karlsruher Bahnen in den kommenden Wochen?